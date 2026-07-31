Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Unfallflucht in der Overbergstraße: Polizei sucht Zeugen
Lüdenscheid (ots)
Die sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag ereignet hat. Zwischen 6 und 15 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Opel Astra. Dieser stand an der Overbergstraße in Höhe der Hausnummer 1. Nach ersten Erkenntnissen touchierte der Verursacher den Opel vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der hinteren linken Stoßstange. Anstatt den Schaden zu melden, entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter der Telefonnummer 02351/9099-0 entgegen. (dill)
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