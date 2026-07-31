POL-MK: Unfallflucht in der Overbergstraße: Polizei sucht Zeugen

Hemer (ots) - Ein Betrüger schnappte sich gestern gegen 14.10 Uhr am Meisenweg das Handy eines 25-Jährigen. Man traf sich, da der Hemeraner sein Handy eigentlich verkaufen wollte. Der vermeintlich interessierte "Käufer" begutachtete das Handy, wollte aber nicht so viel zahlen und gab dem 25-Jährigen sein Handy zurück. Als der Hemeraner kurze Zeit später das Smartphone begutachtete, stellte er fest, dass der "Käufer" es mit einer Attrappe vertauscht hatte und sein ...

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