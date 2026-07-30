PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Mittwochabend

FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Mittwochabend
  • Bild-Infos
  • Download

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde um 19:20 Uhr telefonisch zu einer verschlossenen Wohnungstür in einem Einfamilienhaus in der Straße "Freiheit" alarmiert. Die Bewohner hatten einen Hilferuf abgesetzt, da die Wohnungstür zugefallen war und sich auf dem eingeschalteten Herd noch ein Topf mit Nudeln und Soße befand. Da eine schadenfreie Türöffnung nicht möglich war, wurde mithilfe eines Spezialwerkzeugs ein gekipptes Fenster im ersten Obergeschoss geöffnet. Anschließend konnten die Einsatzkräfte die Wohnung betreten und den Topf mit den mittlerweile angebrannten Nudeln ins Freie bringen. Aufgrund einer bereits leichten Verrauchung der Wohnung wurde diese mit einem Überdrucklüfter belüftet. Der Einsatz konnte nach rund 40 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden um 20:03 Uhr zu einem gemeldeten Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Röntgen-Straße alarmiert. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde das Gebäude vorsorglich geräumt. Im Anschluss kontrollierte ein Trupp unter Einsatz von Messgeräten die Kellerräume sowie die betroffene Wohnung. Hierbei konnten keine erhöhten Gaskonzentrationen festgestellt werden. In Absprache mit dem Energieversorger "AVU" konnten die Bewohner anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Heizungsanlage wurde vorsorglich außer Betrieb genommen. Der Feuerwehreinsatz war nach rund 40 Minuten beendet.

Das beigefügte Bildmaterial wird zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der zugehörigen Pressemitteilung und unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 09:08

    FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Industriebetrieb - Fehlalarm im Laborbereich

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheiten Wengern, Esborn sowie Alt-Wetter wurden heute Morgen um 06:11 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb an der Osterfeldstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der betroffene Bereich bereits geräumt, sodass die Feuerwehr umgehend mit der Erkundung beginnen konnte. Im Rahmen der Kontrolle ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 16:53

    FW-EN: Gekentertes Segelboot löst Rettungseinsatz aus

    Wetter (Ruhr) (ots) - Am heutigen Sonntag bemerkten Bürger ein auf dem Harkortsee gekentertes Segelboot sowie zwei Personen im Wasser. Daraufhin setzten Sie einen Notruf ab und die Kreisleitstelle alarmierte um 13:04 Uhr die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein sowie die DLRG OG Wetter (Ruhr). Noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte gelang es den Personen, das Boot wieder aufzurichten und hineinzugelangen ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 11:50

    FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm im Verwaltungsgebäude

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden heute Morgen um 09:09 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Verwaltungsgebäude Rathaus II in der Kaiserstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten bereits alle Mitarbeiter das Gebäude verlassen und sich vorbildlich am Sammelplatz eingefunden. Ein Verantwortlicher konnte dem Einsatzleiter unmittelbar mitteilen, dass sich alle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren