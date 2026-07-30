Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Mittwochabend

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Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde um 19:20 Uhr telefonisch zu einer verschlossenen Wohnungstür in einem Einfamilienhaus in der Straße "Freiheit" alarmiert. Die Bewohner hatten einen Hilferuf abgesetzt, da die Wohnungstür zugefallen war und sich auf dem eingeschalteten Herd noch ein Topf mit Nudeln und Soße befand. Da eine schadenfreie Türöffnung nicht möglich war, wurde mithilfe eines Spezialwerkzeugs ein gekipptes Fenster im ersten Obergeschoss geöffnet. Anschließend konnten die Einsatzkräfte die Wohnung betreten und den Topf mit den mittlerweile angebrannten Nudeln ins Freie bringen. Aufgrund einer bereits leichten Verrauchung der Wohnung wurde diese mit einem Überdrucklüfter belüftet. Der Einsatz konnte nach rund 40 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden um 20:03 Uhr zu einem gemeldeten Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Röntgen-Straße alarmiert. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde das Gebäude vorsorglich geräumt. Im Anschluss kontrollierte ein Trupp unter Einsatz von Messgeräten die Kellerräume sowie die betroffene Wohnung. Hierbei konnten keine erhöhten Gaskonzentrationen festgestellt werden. In Absprache mit dem Energieversorger "AVU" konnten die Bewohner anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Heizungsanlage wurde vorsorglich außer Betrieb genommen. Der Feuerwehreinsatz war nach rund 40 Minuten beendet.

Das beigefügte Bildmaterial wird zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der zugehörigen Pressemitteilung und unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

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