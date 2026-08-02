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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pressebericht zu Verkehrssachen im Kreisgebiet

Märkischer Kreis (ots)

Seit Freitagnachmittag kam es im Kreisgebiet zu folgenden herausragenden Verkehrsunfällen:

Hemer

Am Samstag, 01.08.2026, gegen 13.40 Uhr, fuhr eine 39-jährige Hemeranerin im Akazienweg zum ersten Mal mit einem E-Scooter. Nachdem sie eine Strecke von ca. 40 Metern zurückgelegt hatte, kollidierte sie mit ihrem E-Scooter mit einer Mauer. Bei dem anschließenden Sturz fiel die Hemeranerin auf den Hinterkopf. Sie wurde aufgrund einer schweren Kopfverletzung mittels eines RTW einem Krankenhaus zugeführt.

Balve

Am Samstag, 01.08.2026, gegen 12.30 Uhr, fuhr ein 9-jähriges Kind aus Balve in der Tannenstraße mit dem Fahrrad aus einer Grundstückseinfahrt. Auf der Tannenstraße kam es dann zu einer Kollision mit einem 70-jährigen Pedelec-Fahrer aus Balve, welcher die Tannenstraße, aus Richtung Kiefernstraße kommend, in Fahrtrichtung Schulstraße befuhr. Beide Unfallbeteiligten stürzten zu Boden. Während das Kind bei dem Unfall unverletzt blieb, zog sich der 70-Jährige schwere Oberkörperverletzungen zu. Er wurde mittels eines RTW einem Krankenhaus zugeführt. Das Kind wurde von der Polizei vor Ort in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen von Pressevertreterinnen und -vertretern bitte an die Leitstelle der Polizei unter 02371/9199-4710.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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