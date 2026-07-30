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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen in Lüdenscheid und Plettenberg

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei hat gestern die Geschwindigkeit in Plettenberg und Lüdenscheid kontrolliert. Das Ergebnis: Mehrere hundert Verstöße und drei Fahrverbote. Die höchsten Verstöße gingen auf das Konto zweier Motorradfahrer.

In Plettenberg bauten die Beamten auf der Kroppstraße (K 5) eine ESO-Messstelle auf. Zwischen 10:33 Uhr und 16:45 Uhr passierten 1420 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Die Bilanz fällt hoch aus: 249 Fahrer erwartet nun ein Verwarngeld. Gegen 54 Verkehrsteilnehmer wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Zwei Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Den unrühmlichen Höchstwert lieferte ein Kradfahrer aus dem Kreis mit 91 km/h bei erlaubten 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften.

Zeitgleich liefen Radarmessungen im Stadtgebiet Lüdenscheid an drei verschiedenen Standorten.

Auf der Lösenbacher Landstraße wurden von 13:40 Uhr bis 15:10 Uhr insgesamt 366 Fahrzeuge gemessen. Hier kam es zu 14 Verwarngeldern und einer Anzeige. Der Spitzenreiter, ein Pkw aus dem Märkischen Kreis, war mit 73 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs.

Deutlich mehr Verstöße registrierten die Beamten auf der Lennestraße. Zwischen 15:15 Uhr und 17:20 Uhr passierten 958 Fahrzeuge die Messstelle. Die Beamten verhängten 29 Verwarngelder und schrieben drei Anzeigen. Ein Motorradfahrer aus Dortmund (DO) fuhr mit 95 km/h durch die Tempo-50-Zone. Ihn erwartet ein Fahrverbot.

Die letzte Kontrolle fand von 17:35 Uhr und 18:50 Uhr auf der Winkhauser Straße statt. Von 284 gemessenen Fahrzeugen waren 14 im Verwarngeldbereich und eines im Anzeigenbereich zu schnell. Der Höchstwert lag hier bei 50 km/h in einer Tempo-30-Zone, gefahren von einem Klein-Lkw aus dem Kreis Brandenburg an der Havel.

Die Polizei betont, dass überhöhte Geschwindigkeit weiterhin eine der Hauptunfallursachen ist. Die Kontrollen werden daher kreisweit unangekündigt fortgesetzt. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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