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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Graffiti am Rathaus

Werdohl (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen das Rathaus mit Graffiti besprüht. Am Dienstagnachmittag wurden die Schmierereien festgestellt. Nun sucht die Polizei Zeugen. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die 0239293990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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  • 29.07.2026 – 08:58

    POL-MK: Graffiti am Rathaus

    Werdohl (ots) - Unbekannte haben in den vergangenen Tagen das Rathaus mit Graffiti besprüht. Am Dienstagnachmittag wurden die Schmierereien festgestellt. Nun sucht die Polizei Zeugen. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die 0239293990 entgegen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

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