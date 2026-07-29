POL-MK: Graffiti am Rathaus

Iserlohn (ots) - Nach einem Fahrraddiebstahl kam es gestern Nachmittag zum Streit zwischen zwei Iserlohnern. Ein 38 Jahre alter Iserlohner hatte sein Fahrrad unverschlossen um 17.30 Uhr kurz vor einem Geschäft in der Innenstadt abgestellt und aus den Augen gelassen. Wie er beobachtet habe, sei dann ein 37-jähriger Iserlohner auf das Fahrrad gesprungen und ...

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