Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Graffiti am Rathaus
Werdohl (ots)
Unbekannte haben in den vergangenen Tagen das Rathaus mit Graffiti besprüht. Am Dienstagnachmittag wurden die Schmierereien festgestellt. Nun sucht die Polizei Zeugen. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die 0239293990 entgegen. (lubo)
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