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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand von Sperrmüll und Container

Iserlohn (ots)

Vergangene Nacht brannte es zwei Mal in Oestrich. Um 1.46 Uhr brannte ein Sperrmüllhaufen an der Wiesenstraße. Um 3.36 Uhr ein Altpapiercontainer an der Kühlingstraße. In beiden Fällen entstand leichter Sachschaden. In beiden Fällen löschte die Feuerwehr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. An der Kühlingstraße sah ein Zeuge kurz vor dem Brand zwei nicht näher beschriebene Personen, die aus Richtung des Brandes gekommen sein sollen. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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