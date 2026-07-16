POL-MK: Fahrraddiebe gesucht

Hemer (ots) - Während einer Busfahrt im Linienbus in Hemer hat ein Unbekannter einen Zwölfjährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nach dem Eingreifen des Busfahrers stieg der Mann aus. Die Eltern erstatteten Anzeige. Auf Anordnung des Amtsgerichts fahndet die Polizei öffentlich und fragt: Wer kennt diesen Mann? Das Foto ist zu sehen unter https://polizei.nrw/fahndung/209963 . Hinweise bitte an die Polizei in Hemer, Telefon 02372/9099-0. #PolizeiMK Rückfragen von ...

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