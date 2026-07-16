Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fahrraddiebe gesucht
Menden (ots)
Von Dienstag auf Mittwoch wurden zwei Fahrräder an der Pater-Kolbe-Straße entwendet. Unbekannte hebelten eine Gartenhütte auf und nahmen die Citybikes an sich. Hinweise nimmt die Polizei in Menden unter 0237390990 entgegen. (lubo)
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