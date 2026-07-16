Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Blitzer beschmiert
Hemer (ots)
Der Blitzeranhänger in Westig wurde beschmiert. Zwischen dem 07.07.-14.07. wurde der Anhänger an der Iserlohner Straße mit Farbe besprüht. Wer hat etwas gesehen? Hinweise an 0237290990. (lubo)
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