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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mann greift Frau vor Supermarkt an

Iserlohn (ots)

Ein 26-jähriger Mann hat heute Vormittag wahllos eine Frau vor einem Supermarkt angegriffen und ihr schwerste Gesichtsverletzungen zugefügt.

Zeugen informierten die Polizei um 8.22 Uhr über eine aktuell laufende Schlägerei vor dem Verbrauchermarkt an der Westfalenstraße. Wie sich nach ersten Befragungen herausstellte, schlug der mutmaßliche Täter vor dem Eingang unvermittelt auf eine Frau ein. Die Tat erfolgte offenbar wahllos. Eine Vorbeziehung bestand nicht. Als ein Autofahrer die Tat mitbekam und verbal eingriff, ließ der Täter zunächst ab, attackierte sein Opfer wenige Momente später jedoch erneut. Der Autofahrer griff daraufhin ein und attackierte den Tatverdächtigen mit einem Schlagstock.

Der Iserlohnerin (59) fügte der 26-Jährige schwerste Gesichtsverletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der couragierte Helfer erlitt durch Angriffe des mutmaßlichen Täters leichte Verletzungen.

Die Beamten nahmen den 26-Jährigen mit zur Wache nach Iserlohn. Dort wurde er aufgrund seines geistigen Zustandes durch das Ordnungsamt und einen Arzt zwangsweise in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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