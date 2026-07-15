PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrerin zwischen Pkw und Zaun eingeklemmt

Lüdenscheid (ots)

Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin wurde heute Morgen zwischen ihrem Pkw und einem Zaun eingeklemmt und schwer verletzt. Gegen 7.30 Uhr fuhr die Frau ihren Pkw aus der Garage am Vogelberger Weg. Um das Garagentor zu schließen, stieg sie aus. Der führerlose Wagen rollte selbständig los. Die Frau versuchte, das Fahrzeug aufzuhalten, wurde dabei jedoch gegen einen Zaun gedrückt. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzte und brachte sie ins Krankenhaus. Der rollende Wagen hatte ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 15.000 Euro. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 08:45

    POL-MK: E-Scooter-Fahrer muss zur Blutprobe

    Menden (ots) - Polizeibeamte kontrollierten vergangene Nacht den Fahrer eines E-Scooters an der Balver Straße. Neben starkem Alkoholgeruch stellten sie auch auffällig gerötete Augen und erweiterte Pupillen fest. Sowohl der anschließende Alkohol-, als auch der Speicheltest erhärteten den Verdacht, dass der 24-jährige Mendener unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren sein könnte. Die Beamten nahmen ihn daher mit ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 08:40

    POL-MK: Wer sah den Graffit-Sprayer auf dem E-Scooter?

    Werdohl (ots) - Ein bisher unbekannter Täter besprühte vergangene Nacht einen Bus, die Innenwand eines Parkhauses sowie die Außenfassade eines Gebäudes mit Graffiti. Ein Zeuge meldete einen Verdächtigen um kurz vor 2 Uhr an einem ehemaligen Warenhaus am Grasacker. Die schwarz gekleidete, jüngere Person hatte einen E-Scooter dabei und konnte trotz Fahndung nicht mehr gefunden werden. Die Polizei ermittelt wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren