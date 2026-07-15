Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrerin zwischen Pkw und Zaun eingeklemmt

Lüdenscheid (ots)

Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin wurde heute Morgen zwischen ihrem Pkw und einem Zaun eingeklemmt und schwer verletzt. Gegen 7.30 Uhr fuhr die Frau ihren Pkw aus der Garage am Vogelberger Weg. Um das Garagentor zu schließen, stieg sie aus. Der führerlose Wagen rollte selbständig los. Die Frau versuchte, das Fahrzeug aufzuhalten, wurde dabei jedoch gegen einen Zaun gedrückt. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzte und brachte sie ins Krankenhaus. Der rollende Wagen hatte ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 15.000 Euro. (cris)

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