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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der BAB 7, zw. Rasthof Uttrichshausen und Dreieck Fulda

Fulda (ots)

Gegen 20.15 h ereignete sich ein schwerer Unfall auf der BAB 7 zwischen der Rastanlage Uttrichshausen und dem Dreieck Fulda. Dabei sind zwei PKW und eine Sattelzugmaschine beteiligt. Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Mindestens eine Person ist schwer verletzt. Einzelheiten zum Unfallgeschehen können derzeit noch nicht genannt werden.

Kümpel, Führungs- und Lagedienst

PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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