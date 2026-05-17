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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pressebericht zu Verkehrssachen im Kreisgebiet im Zeitraum zwischen 15.05.26, 14:00h bis 17.05.26, 08:00h

Märkischer Kreis (ots)

Seit Freitagmittag kam es im Kreisgebiet zu folgenden herausragenden Verkehrsunfällen:

Lüdenscheid:

Am Freitag, den 15.05., gegen 14:35 beabsichtigte ein Linienbus von der Knapper Straße nach rechts in die Parkstraße einzubiegen. Unvermittelt querte ein Fußgänger die Parkstraße, obwohl die dortige Fußgängerampel ROT zeigte. Der Busfahrer führte unmittelbar eine Gefahrenbremsung durch, wodurch eine 39-jährige Lüdenscheiderin im Bus zu Fall kam und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Lüdenscheid verbracht werden musste. Der unfallverursachende Fußgänger entfernte sich unerkannt in unbekannte Richtung. Beschreibung: männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 185cm groß, schwarz-graue Haare, Bart, schwarze Jacke.

Kierspe

Am Samstag, den 16.05.26, gegen 10:10 Uhr fiel zwei Männern aus Kierspe auf einem Parkplatz an der Kölner Str. ein Transporter auf, welcher möglicherweise in Zusammenhang mit einem Diebstahl vom Vortag stehen könnte. Als die beiden Männer den Fahrer darauf ansprachen, entzog sich dieser der Situation. Hierbei setzte er zügig rückwärts und übersah dabei den hinter dem Fahrzeug stehenden 29-jährigen Kiersper. Durch die Kollision mit dem Fahrzeug wurde dieser leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Wipperfürth verbracht werden. Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Beschreibung des Fahrzeugs: weißer Transporter mit grüner Aufschrift "Hausmeisterdienste"

Rückfragen von Medienvertreterinnen und -vertretern bitte an die Leitstelle der Polizei unter 02371/9199-4710

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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