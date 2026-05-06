Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Polizei fahndet öffentlich nach mutmaßlichen Ladendieben
Herscheid (ots)
Zwei bisher unbekannte Verdächtige haben versucht aus einem Supermarkt Kosmetika zu stehlen. Die Tat schlug fehl. Gleichwohl wird nun nach ihnen wegen versuchten Ladendiebstahls gefahndet. Wer kennt eine der Personen, die im Fahndungsportal der Polizei abgebildet sind: https://polizei.nrw/fahndung/202927
Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)
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