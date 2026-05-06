Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fahndung nach mutmaßlichem Taschendieb
Altena (ots)
Die Polizei fahndet öffentlich einem einem mutmaßlichen Taschendieb, der zuerst eine Debitkarte entwendete und anschließend Geld vom Konto seines Opfers abhob. Hierbei wurde er fotografiert. Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person auf dem Fahndungsfoto: https://polizei.nrw/fahndung/202925
Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)
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