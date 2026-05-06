POL-MK: Fahndung nach mutmaßlichem Taschendieb

Lüdenscheid (ots) - Ein Lüdenscheider bestellte vor gut zwei Wochen eine Bohrmaschine im Internet und zahlte mehrere hundert Euro per Vorkasse. Was er damals noch nicht ahnte: Der Store im Netz war ein sog. Fake-Shop. Die Ware hat er bis heute nicht gesehen, ging deshalb gestern zur Wache nach Lüdenscheid und erstattete Anzeige wegen Betruges. Die Polizei warnt seit Jahren mit folgenden Tipps vor den trügerischen ...

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