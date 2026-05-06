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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach mutmaßlichem Taschendieb

Altena (ots)

Die Polizei fahndet öffentlich einem einem mutmaßlichen Taschendieb, der zuerst eine Debitkarte entwendete und anschließend Geld vom Konto seines Opfers abhob. Hierbei wurde er fotografiert. Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person auf dem Fahndungsfoto: https://polizei.nrw/fahndung/202925

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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