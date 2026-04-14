Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet: Paketdienst mit fast 100 km/h durch geschlossene Ortschaft

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei hat gestern Geschwindigkeitskontrollen im gesamten Kreisgebiet durchgeführt. An insgesamt sechs Messstellen kontrollierten die Beamten knapp 4.000 Fahrzeuge.

Besonders negativ fiel ein Paketdienstfahrer in Schalksmühle-Dahlerbrück auf: Er wurde auf der Volmestraße innerhalb der geschlossenen Ortschaft mit 98 km/h gemessen - erlaubt sind dort 50 km/h. Den Fahrer aus Essen erwarten ein hohes Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Die weiteren Ergebnisse im Überblick:

In Lüdenscheid wurden auf der Lösenbacher Landstraße 445 Fahrzeuge gemessen; 14 Fahrer waren zu schnell.

In Schalksmühle (Klagebach) hielten sich 20 Fahrzeugführer nicht an die Schilder, der Spitzenreiter war hier ein Pkw mit 70 km/h.

Einen Schwerpunkt bildete die Mendener Straße in Balve-Binolen. Bei über 1.500 kontrollierten Fahrzeugen kam es zu 72 Verwarngeldern und 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Das höchste Tempo lag hier bei 81 km/h (außerhalb geschlossener Ortschaften).

Weitere Kontrollen in Meinerzhagen-Valbert (L707) und Werdohl (Höhenweg): Auch hier mussten insgesamt 27 Verstöße geahndet werden. Die Polizei im Märkischen Kreis wird ihre Kontrollen - auch im Rahmen des "Netzwerks Geschwindigkeit" - konsequent fortsetzen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. (dill)

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