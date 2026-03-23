Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kostenloses Pedelec-Training

Iserlohn (ots)

Die Kreispolizeibehörde MK bietet in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht im MK und dem Märkischen Kreis kostenlose Pedelec-Trainings an. Ein Training findet am Freitag, 17. April, von 14 bis 17 Uhr auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule/ Pkw-Übungsplatz in Iserlohn, Schlesische Straße 7, statt.

Polizeibeamte aus dem Team Verkehrsunfallprävention/Opferschutz geben bei dem Training Hinweise zum Bremsen oder Ausweichen, beleuchten mögliche Gefahrensituationen und häufige Fehler. Während der praktischen Übungseinheiten besteht eine Helmtragepflicht.

Eine Anmeldung ist möglich per E-Mail an Sicherheitstraining@web.de

Die warme Jahreszeit hat begonnen und viele planen, ihr E-Bike mit in den Urlaub zu nehmen. Immer mehr Menschen steigen vom Fahrrad auf ein E-Bike um. Grundsätzlich fährt sich ein Pedelec wie ein Fahrrad. Dennoch muss man sich an die Tretunterstützung und die ungewohnt starke Beschleunigung gewöhnen. Auch der Motor und das zusätzliche Gewicht des Akkus beeinflussen die Fahreigenschaften. Bevor sie damit im Straßenverkehr fahren, sollten sie sich bei Übungen im Schonraum mit ihrem Gefährt vertraut machen. (cris)

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