Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennender VW Caddy am Birkenweg

Kierspe (ots)

Am Freitagabend, gegen 22:35 Uhr, erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis über einen Brand eines VW Caddy am Birkenweg. Durch die Feuerwehr konnte der Brand in der Folge gelöscht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zur Brandursache gibt es bislang noch keine Hinweise. (schl)

