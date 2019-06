Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher nutzten günstige Gelegenheit

Vermutlich über ein offenstehendes Kellerfenster gelangten Samstag, zwischen 23.40 und 0 Uhr, unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Stenglingser Weg. Sie durchsuchten mehrere Wohnräume, machten jedoch keine Beute. Auch Sachschaden entstand nicht. Der Bewohner des Hauses hatte die Wohnräume nur kurz verlassen. Kurz vor seiner Rückkehr bemerkte er zwei dunkel gekleidete Männer, die in Richtung Lasbeck gingen. Ob sie im Zusammenhang mit der Tat stehen ist nicht bekannt. Fahndungsmaßnahmen nach den Verdächtigen verliefen ergebnislos. Die Polizei rät alle Türen und Fenster gründlich zu verschließen, auch wenn Wohnung oder Haus nur kurzzeitig verlassen werden. Tipps zum Schutz vor Einbruchdiebstählen gibt es kostenlos beim Kriminalkommissariat für Kriminalprävention unter Telefon 02372/9099-5511 oder -5512.

Einbrecher in Gaststätte. In der Nacht auf Freitag brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte am Dellwiger Weg ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Sie verteilten diverse Gegenstände - wie Mobiliar und Inhalt aus Schubladen - auf dem Boden. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

In der Nacht auf Samstag wurde das Fenster einer Garage am Kuhloweg aufgebrochen. Ob die Täter etwas entwendet haben, kann bislang noch nicht abschließend gesagt werden. Am Reiterweg wurde in der gleichen Nacht ein Metallcontainer aufgebrochen. Hier beschädigten die Täter die Türscharniere.

An der Bleichstraße drangen Einbrecher in der Nacht zum Sonntag in eine Gartenlaube ein und beschädigten die Tür und Plastikspielzeuge.

Im Langen Busch knackten Auto-Aufbrecher am Freitag im Laufe des Tages einen zum Parken abgestellten schwarzen Opel Astra und entwendeten aus diesem Bargeld. Es entstand Sachschaden.

Erneut Scheibe an der Overwegstraße eingeschlagen. Am 03.06.2019, gegen 01:32 Uhr, wurde erneut die Eingangstür einer dortigen Apotheke mit einem Gesteinsbrocken eingeschlagen. Die Täter gelangten nicht ins Gebäude und nahmen auch machten auch keine Beute. Es entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.:9199-0) entgegen.

