Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlägereien

Einbrüche

Schilddiebe

Lüdenscheid (ots)

Samstag kam es zu einer größeren Schlägerei auf dem Vorplatz des Festzentrums Hohe Steinert. Gegen 3.40 Uhr sollen zwei Männern aus Schleswig-Holstein (33) und Rumänien (19) verbal gestritten haben. Im Verlauf des Streits sollen beide mit Fäusten aufeinander eingeschlagen haben. Der 33-Jährige soll darauf die Bank einer Festzeltgarnitur genommen und damit auf seinen Gegner eingeschlagen haben. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen. Die beiden Kontrahenten wurden leicht verletzt. Während der Sachverhaltsaufnahme der Polizei, mischten sich immer wieder Unbeteiligte ein. Die Beamten mussten mehrere Platzverweise aussprechen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen ereignete sich ein Einbruchdiebstahl am Breitenfeld. Unbekannte Täter hebelten ein Außenfenster sowie zwei Innentüren auf und entwendeten aus den dortigen Büroräumen Bargeld. Es entstanden etwa 1000 Euro Sachschaden.

Einbrecher im Kleingartenverein. Zwischen Donnerstag- und Freitagabend schlugen unbekannte Täter die Glasscheibe in der Tür eines Gartenhauses am Kaplan-Hirschfelder-Weg ein. Dabei richteten sie Sachschaden an. Beute machten sie keine. Wer hat die Täter gesehen?

Ein Anwohner der Wilhelmstraße meldete Samstag, 3 Uhr, eine Gruppe mit vier verdächtigen Jugendlichen. Sie trugen ein Verkehrszeichen mit sich und versuchten damit nach einer in der Fußgängerzone hängenden Diskokugel zu schlagen. Polizeibeamte trafen auf zwei Lüdenscheider (20, 22) mit besagtem Verkehrszeichen. Die Mittäter sind flüchtig. Die alkoholisierten Männer erhielten Platzverweise. Das Schild wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

