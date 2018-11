POL-MK: Container brennt

Kierspe (ots) - In der Helle ist am Dienstagabend um 21.15 Uhr ein Container mit Kunststoffabfällen in Brand geraten. Die Kiersper Feuerwehr rückte zum Löschen aus. Der Schaden beschränkte sich auf einen geschmolzenen Deckel.

