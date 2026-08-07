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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Wochenmarkt unter Beteiligung der Kreispolizeibehörde: Informations- und Präventionsangebot

Emmerich-Elten (ots)

Am kommenden Freitag (14. August 2026) wird die Kreispolizeibehörde Kleve mit einem Informations- und Präventionsangebot am Wochenmarkt in Emmerich-Elten teilnehmen. In der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr besteht neben einer kostenlosen, neutralen Beratung zu Betrugsmaschen, zum Einbruchschutz oder anderen Themen der Kriminalprävention, auch die Möglichkeit der Codierung von Fahrrädern. Für die Registrierung vor Ort wird neben dem zu registrierenden Fahrrad oder Pedelec, auch ein Eigentumsnachweis in Form eines Kaufbelegs und der Personalausweis benötigt. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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