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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw auf Parkplatz beschädigt: Zeuge spricht Unfallverursacherin an

Geldern-Walbeck (ots)

Am Donnerstag (6. August 2026) kam es gegen 18:10 Uhr am Küpperssteg in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch eine flüchtige Unfallverursacherin wurde dabei ein abgestellter grauer VW Tayron im Bereich der Beifahrertür beschädigt. Die Unfallverursacherin, welche ein Damenfahrrad über den Parkplatz eines Discounters schob und dabei den Pkw beschädigte, wurde von einem unbeteiligten Zeugen angesprochen, entfernte sich dann aber von der Örtlichkeit. Die Frau konnte vom Zeugen wie folgt beschrieben werden:

   - ca. 35 bis 40 Jahre alt
   - ca. 165 bis 170 cm groß
   - sah "verlebt" aus
   - kurze braun-orange Haare
   - Brille
   - kurzes Top in der Farbe Khaki

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach der Unfallverursacherin und nach weiteren Zeugen. Hinweise bitte unter 02831 1250 an die Polizei Geldern. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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