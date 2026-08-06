Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Zusammenstoß zwischen Pedelec und Pkw: Verkehrsteilnehmer schwer verletzt

Rees (ots)

Am Mittwoch (5. August 2026) kam es gegen 09:25 Uhr an der Rauhe Straße in Rees zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Frau aus Hamminkeln befuhr mit einem Pkw (Hyundai I10) die Rauhe Straße in Fahrtrichtung Wesel. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 70-jähriger Mann aus Rees, mit einem Pedelec, den an die Rauhe Straße angrenzenden Radweg, ebenfalls in Fahrtrichtung Wesel. Der Reeser beabsichtigte die Straße nach links zu überqueren und übersah dabei den Pkw. Durch die Kollision verletzte sich der Mann, welcher keinen Fahrradhelm trug, schwer und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw als auch am Pedelec entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Rauhe Straße bis ca. 10:30 Uhr gesperrt. (pp)

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