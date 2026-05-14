LPI-SHL: Einbruch Liftbaude
Suhl (ots)
Zwischen dem 01.05.2026 und dem 13.05.2026 dringen unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in die Liftbaude am Skihang Salzberg in Suhl-Goldlauter ein, beschädigen eine weitere Tür im Innenraum und entwenden alkoholische Getränke sowie Konserven im Wert von ca. 100,- Euro. Der Sachschaden beträgt ca. 1000,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst unter 03681-369225 entgegen.
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