LPI-SHL: Einbruch Liftbaude

Heldburg (ots) - Am 12.05.2026 gegen 09:50 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die L 2671 von Heldburg in Richtung Gellershausen, als er in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, in den Straßengraben geriet und anschließend wieder auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

mehr