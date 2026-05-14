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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch Liftbaude

Suhl (ots)

Zwischen dem 01.05.2026 und dem 13.05.2026 dringen unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in die Liftbaude am Skihang Salzberg in Suhl-Goldlauter ein, beschädigen eine weitere Tür im Innenraum und entwenden alkoholische Getränke sowie Konserven im Wert von ca. 100,- Euro. Der Sachschaden beträgt ca. 1000,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst unter 03681-369225 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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