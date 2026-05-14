LPI-SHL: Fahren unter Einfluss berauschender Mittel
Suhl (ots)
Am 13.05.2026, gegen 22.30 Uhr wurde ein Pkw Audi, geführt von einem 20jährigen Mann aus Celle, in der Würzburger Str. in Suhl einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, so dass eine Blutentnahme im Klinikum veranlasst und die Weiterfahrt untersagt wurde.
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