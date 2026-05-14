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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Suhl (ots)

Am 13.05.2026, gegen 22.30 Uhr wurde ein Pkw Audi, geführt von einem 20jährigen Mann aus Celle, in der Würzburger Str. in Suhl einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, so dass eine Blutentnahme im Klinikum veranlasst und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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