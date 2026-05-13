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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Eisfeld (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 22.04.2026 bis 12.05.2026 gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude im Gutsweg in Eisfeld. Im Inneren demontierten die Täter Kupfer- und Druckluftrohre und entwendeten diese. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gutswegs in Eisfeld beobachtet haben oder Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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