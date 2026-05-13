LPI-SHL: Vorfahrt missachtet
Themar (ots)
Am 12.05.2026 gegen 16:15 Uhr kam es in Themar zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 82-jährige Fahrzeugführerin wollte aus der Straße vor dem Netto auf die Leninstraße einfahren und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß. Die 82-Jährige erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Beobachtung in das Klinikum Hildburghausen gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
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