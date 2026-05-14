LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Brandlegung
Suhl (ots)
Am 13.05.2026, gegen 15.35 Uhr zünden unbekannte Täter Papierhandtücher in der öffentlichen Toilette im CCS Suhl an, so dass es zu einer starken Rauchentwicklung kommt. Bei den Löschversuchen wird eine 45jährige Frau leicht verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Klinikum eingeliefert. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr mussten den Bereich längere Zeit belüften, der Sachschaden beträgt ca. 10,- Euro. Hinweise zu den möglichen Tätern nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
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