Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Sturz nach Bremsvorgang: Verkehrsteilnehmerin verletzt sich schwer

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Mittwoch (5. August 2026) kam es gegen 08:00 Uhr in Emmerich, im Bereich des Zubringers Eltener Straße (B8) / Einmündung Klever Straße (B220) zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Bedburg-Hau fuhr, mit einem Rettungswagen unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten, aus Fahrtrichtung Eltener Straße kommend, in Richtung Einmündung Klever Straße (B220). Der 27-Jährige fuhr über eine rot anzeigende Lichtzeichenanlage, rollte mit angepasster Geschwindigkeit in den Einmündungsbereich und beabsichtigte die Fahrt nach rechts in Fahrtrichtung Klever Straße (B220) fortzusetzen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 25-jährige Frau aus Kleve, mit einem Motorrad die Klever Straße (B220) aus Fahrtrichtung Rheinbrücke kommend. Die Frau überquerte eine grün anzeigende Lichtzeichenanlage und führte, um einen Zusammenstoß mit dem Rettungswagen zu verhindern, eine Vollbremsung durch. Hierbei stürzte die Kleverin, verletzte sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden. (pp)

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