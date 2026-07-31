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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entsorgen Baumaterialien und Autobatterie illegal - Zeugen gesucht

LPI-SLF: Unbekannte entsorgen Baumaterialien und Autobatterie illegal - Zeugen gesucht
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Roth/Seltendorf (Landkreis Sonneberg) (ots)

In einem Waldstück an der K 17 zwischen den Ortschaften Roth und Seltendorf im Landkreis Sonneberg entsorgten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen, an einem Waldweg, illegal verschiedene Abfälle. Dabei handelt es sich unter anderem um Farbeimer, eine Werkzeugkiste, einen Sack Mörtel sowie eine Autobatterie.

Festgestellt wurde die illegale Müllablagerung am Donnerstag, dem 30.07.2026. Das unerlaubte Entsorgen von Abfällen in der Natur ist verboten und wird polizeilich verfolgt.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer Angaben zu den Verursachern machen kann oder die illegale Müllentsorgung beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0191448/2026 bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Telefonnummer 0361 574376100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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