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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Schockanruf: Geschädigte übergibt Schmuck

Kevelaer (ots)

Am Mittwoch (5. August 2026) wurde der Kreispolizeibehörde Kleve gegen 14:20 Uhr bekannt, dass es im Großraum Kevelaer / Goch zu einer Häufung von sogenannten Schockanrufen kommt. Nach aktuellem Kenntnisstand war einer dieser Schockanrufe, in Kevelaer, für die Täter erfolgreich. Die unbekannten Täter gaben bei diesem Schockanruf an, ein Familienangehöriger habe eine Person erschossen und säße nun im Polizeigewahrsam. Um die Person freizukaufen, müsse eine hohe Geldsumme oder Schmuckwertgegenstände übergeben werden. Die Geschädigte übergab in der Folge, an eine unbekannte Tatverdächtige, Schmuckgegenstände im mittleren fünfstelligen Wert.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen.

Präventionshinweise zu Betrugsmaschen finden Sie auf der Website der Kreispolizeibehörde Kleve: https://kleve.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-schockanrufe-enkeltrick. Bitte sprechen Sie über dieses wichtige Thema auch mit (lebensälteren) Angehörigen, Freunden und im Bekanntenkreis. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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