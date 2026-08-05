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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Pedelec sichergestellt: Kripo ermittelt und sucht Besitzer

POL-KLE: Kleve - Pedelec sichergestellt: Kripo ermittelt und sucht Besitzer
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Kleve (ots)

Am Mittwoch (29. Juli 2026) wurde durch Beamte der KPB Kleve gegen 11:45 Uhr an der Stechbahn in Kleve ein Pedelec sichergestellt. Mit Stand vom heutigen Mittwoch (5. August 2026) konnte das Pedelec der Marke "Fischer" seiner Besitzerin oder seinem Besitzer noch nicht zugeordnet werden.

Im Rahmen der Ermittlungen richtet sich die Kripo deshalb an die Öffentlichkeit und fragt: Wer ist der Besitzer des Pedelecs oder kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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