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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Verletzten

Einbeck (ots)

37574 Einbeck - Brunsen, Bundesstraße 64, Kreuzung An der Molkerei / Am Mühlenbach

Freitag, 24.07.2026, 17:28 Uhr

EINBECK (schu)

Ein 64-jähriger aus dem Landkreis Holzminden beabsichtigte mit seinem Pkw BMW von der Straße An der Molkerei auf die Bundesstraße 64 abzubiegen und übersah hierbei im Kreuzungsbereich den bevorrechtigten Pkw Audi eines 25-jährigen Einbeckers, welcher die Bundesstraße in Richtung Wenzen befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 25-jährige Einbecker und seine 17-jährige Beifahrerin aus Einbeck wurden hierbei leicht verletzt und am Unfallort rettungsdienstlich erstversorgt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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