POL-KLE: Kreis Kleve - Pedelec-Training der Kreispolizeibehörde: Weitere Termine stehen fest
Kreis Kleve (ots)
In den kommenden Wochen werden durch die Kreispolizeibehörde Kleve weitere kostenfreie Pedelec-Trainings angeboten. Im Rahmen der Trainings, welche sich an alle Altersgruppen richten, können Teilnehmende, nach einem kurzen theoretischen Anteil, ihr Pedelec besser kennenlernen. Auf abgesperrten Flächen bringen die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention den Teilnehmenden, realitätsnahe Situationen aus dem Straßenverkehr nahe. Das Tragen eines Fahrradhelms wird durch die KPB Kleve empfohlen, stellt aber keine Pflicht zur Teilnahme an den Trainings dar.
Die genauen Termine für Nord- sowie den Südkreis finden Sie nachfolgend.
Nordkreis:
17.08.2026, 10:00 Uhr, Rees-Millingen, Grundschule
20.08.2026, 10:00 Uhr, Emmerich am Rhein-Hüthum, Grundschule
14.09.2026, 14:00 Uhr, Kleve-Rindern, Feuerwehr
28.09.2026, 14:00 Uhr, Bedburg-Hau, Schloss Moyland, Parkplatz
Südkreis:
18.08.2026, 10:00 Uhr, Kevelaer Hubertus Grundschule
19.08.2026, 10:00 Uhr, Feuerwehr Goch
20.08.2026, 10:00 Uhr, Winnekendonk, Overberg Grundschule
21.08.2026, 10:00 Uhr, Uedem, Weezer Straße, ehem. Ladenlokal eines Discounters
24.08.2026, 10:00 Uhr, Geldern Feuerwehr
25.08.2026, 10:00 Uhr, Wachtendonk Skateranlage
26.08.2026, 10:00 Uhr, Kapellen Schulhof St. Marien Grundschule
27.08.2026, 10:00 Uhr, Straelen Schulhof Schulzentrum
Eine Anmeldung zu den kostenlosen Trainings ist telefonisch (02821/504 1540 und 1541) oder per E-Mail (vsb.kleve@polizei.nrw.de) möglich. Weitere Infos zur Teilnahme finden Sie auf unserer Website: https://kleve.polizei.nrw/artikel/pedelec-und-e-bike-training. (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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