Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Pedelec-Training der Kreispolizeibehörde: Weitere Termine stehen fest

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Kreis Kleve (ots)

In den kommenden Wochen werden durch die Kreispolizeibehörde Kleve weitere kostenfreie Pedelec-Trainings angeboten. Im Rahmen der Trainings, welche sich an alle Altersgruppen richten, können Teilnehmende, nach einem kurzen theoretischen Anteil, ihr Pedelec besser kennenlernen. Auf abgesperrten Flächen bringen die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention den Teilnehmenden, realitätsnahe Situationen aus dem Straßenverkehr nahe. Das Tragen eines Fahrradhelms wird durch die KPB Kleve empfohlen, stellt aber keine Pflicht zur Teilnahme an den Trainings dar.

Die genauen Termine für Nord- sowie den Südkreis finden Sie nachfolgend.

Nordkreis:

17.08.2026, 10:00 Uhr, Rees-Millingen, Grundschule

20.08.2026, 10:00 Uhr, Emmerich am Rhein-Hüthum, Grundschule

14.09.2026, 14:00 Uhr, Kleve-Rindern, Feuerwehr

28.09.2026, 14:00 Uhr, Bedburg-Hau, Schloss Moyland, Parkplatz

Südkreis:

18.08.2026, 10:00 Uhr, Kevelaer Hubertus Grundschule

19.08.2026, 10:00 Uhr, Feuerwehr Goch

20.08.2026, 10:00 Uhr, Winnekendonk, Overberg Grundschule

21.08.2026, 10:00 Uhr, Uedem, Weezer Straße, ehem. Ladenlokal eines Discounters

24.08.2026, 10:00 Uhr, Geldern Feuerwehr

25.08.2026, 10:00 Uhr, Wachtendonk Skateranlage

26.08.2026, 10:00 Uhr, Kapellen Schulhof St. Marien Grundschule

27.08.2026, 10:00 Uhr, Straelen Schulhof Schulzentrum

Eine Anmeldung zu den kostenlosen Trainings ist telefonisch (02821/504 1540 und 1541) oder per E-Mail (vsb.kleve@polizei.nrw.de) möglich. Weitere Infos zur Teilnahme finden Sie auf unserer Website: https://kleve.polizei.nrw/artikel/pedelec-und-e-bike-training. (pp)

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