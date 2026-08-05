PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Pedelec-Training der Kreispolizeibehörde: Weitere Termine stehen fest

POL-KLE: Kreis Kleve - Pedelec-Training der Kreispolizeibehörde: Weitere Termine stehen fest
  • Bild-Infos
  • Download

Kreis Kleve (ots)

In den kommenden Wochen werden durch die Kreispolizeibehörde Kleve weitere kostenfreie Pedelec-Trainings angeboten. Im Rahmen der Trainings, welche sich an alle Altersgruppen richten, können Teilnehmende, nach einem kurzen theoretischen Anteil, ihr Pedelec besser kennenlernen. Auf abgesperrten Flächen bringen die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention den Teilnehmenden, realitätsnahe Situationen aus dem Straßenverkehr nahe. Das Tragen eines Fahrradhelms wird durch die KPB Kleve empfohlen, stellt aber keine Pflicht zur Teilnahme an den Trainings dar.

Die genauen Termine für Nord- sowie den Südkreis finden Sie nachfolgend.

Nordkreis:

17.08.2026, 10:00 Uhr, Rees-Millingen, Grundschule

20.08.2026, 10:00 Uhr, Emmerich am Rhein-Hüthum, Grundschule

14.09.2026, 14:00 Uhr, Kleve-Rindern, Feuerwehr

28.09.2026, 14:00 Uhr, Bedburg-Hau, Schloss Moyland, Parkplatz

Südkreis:

18.08.2026, 10:00 Uhr, Kevelaer Hubertus Grundschule

19.08.2026, 10:00 Uhr, Feuerwehr Goch

20.08.2026, 10:00 Uhr, Winnekendonk, Overberg Grundschule

21.08.2026, 10:00 Uhr, Uedem, Weezer Straße, ehem. Ladenlokal eines Discounters

24.08.2026, 10:00 Uhr, Geldern Feuerwehr

25.08.2026, 10:00 Uhr, Wachtendonk Skateranlage

26.08.2026, 10:00 Uhr, Kapellen Schulhof St. Marien Grundschule

27.08.2026, 10:00 Uhr, Straelen Schulhof Schulzentrum

Eine Anmeldung zu den kostenlosen Trainings ist telefonisch (02821/504 1540 und 1541) oder per E-Mail (vsb.kleve@polizei.nrw.de) möglich. Weitere Infos zur Teilnahme finden Sie auf unserer Website: https://kleve.polizei.nrw/artikel/pedelec-und-e-bike-training. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 12:00

    POL-KLE: Weeze - Sachbeschädigung an Pkw: Unbekannter Verkehrsteilnehmer entfernt sich

    Weeze (ots) - Am Sonntag (2. August 2026) kam es gegen 17:40 Uhr am Schlübecksweg in Weeze zu einer Sachbeschädigung. Ein Verkehrsteilnehmer aus Weeze befuhr mit einem schwarzen VW Tiguan den Schlübecksweg, als dem Mann eine mehrköpfige Personengruppe auf Fahrrädern entgegenkam. Nach Angaben des Weezers waren in dieser Gruppe ein Mann als auch eine Frau, welche ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 08:40

    POL-KLE: Kevelaer - Starkstromkabel beschädigt und entwendet: Zeugen gesucht

    Kevelaer (ots) - Im Zeitraum von Freitag (31. Juli 2026), 16:00 Uhr und Montag (3. August 2026), 07:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf ein Baustellengelände an der Sonnenstraße in Kevelaer vor. Der oder die Täter beschädigten und entwendeten zwei Starkstromkabel. Hinweise zum Sachverhalt unter 02831 1250 an die Kripo Geldern. (pp) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren