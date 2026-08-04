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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Sachbeschädigung an Pkw: Unbekannter Verkehrsteilnehmer entfernt sich

Weeze (ots)

Am Sonntag (2. August 2026) kam es gegen 17:40 Uhr am Schlübecksweg in Weeze zu einer Sachbeschädigung. Ein Verkehrsteilnehmer aus Weeze befuhr mit einem schwarzen VW Tiguan den Schlübecksweg, als dem Mann eine mehrköpfige Personengruppe auf Fahrrädern entgegenkam. Nach Angaben des Weezers waren in dieser Gruppe ein Mann als auch eine Frau, welche mit dem Fahrrad einen Fahrradanhänger zog, in welchem sich ein Kind befand. Zur Personengruppe zählte zudem ein weiteres Kind, welches eigenständig mit einem Fahrrad unterwegs war. Um an der Örtlichkeit einen möglichst großen Sicherheitsabstand zwischen den Verkehrsteilnehmenden einzuhalten, fuhr der Weezer, nach eigenen Angaben, mit der Beifahrerseite des Wagens in den Grünstreifen und stoppte dort die Fahrt. Als sich der unbekannte Radfahrer auf der Höhe des VW Tiguan befand, kam es aufgrund des Sicherheitsabstands zur Diskussion der beiden Verkehrsteilnehmer. In der Folge trat der Radfahrer gegen das Fahrzeug und streifte selbiges, im Bereich der Fahrerseite, mit seinem Fahrrad. Es entstand Sachschaden. Die mehrköpfige Personengruppe entfernte sich nachfolgend von der Örtlichkeit. Durch den Mann aus Weeze konnten der Radfahrer sowie die Radfahrerin wie folgt beschrieben werden:

Radfahrer:

   - männlich
   - 55 bis 60 Jahre alt
   - ca. 90 kg
   - kurze braune Haare
   - Brille

Radfahrerin:

   - blonde Haare (zum Zopf gebunden)
   - Brille

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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