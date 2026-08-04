Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Kindertagesstätte: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Freitag (31. Juli 2026), 16:30 Uhr und Montag (3. August 2026), 07:10 Uhr verschafften sich unbekannte Täter, Zutritt zu einer Kindertagesstätte an der Kasinostraße in Kleve. Der oder die Täter drangen über ein Fenster in die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte ein und durchsuchten diese. Zum aktuellen Zeitpunkt kann zu einer möglichen Tatbeute noch keine Aussage getroffen werden.

Die Kripo Kleve nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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