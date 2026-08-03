Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Kollision im Begegnungsverkehr: Pkw im Bereich des Außenspiegels beschädigt

Emmerich am Rhein-Elten (ots)

Am Samstag (1. August 2026) kam es gegen 10:58 Uhr an der Beeker Straße in zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmender befuhr die Beeker Straße in Fahrtrichtung Sandstraße und beschädigte dabei einen abgestellten Mercedes Vito (Firmenfahrzeug der Deutschen Post) im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite. Der Unfallverursacher, welcher in einem dunklen Fahrzeug mit niederländischem Kennzeichen unterwegs gewesen sein soll, entfernte sich nachfolgend von der Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Eltener Markt.

Die Polizei Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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