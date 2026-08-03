Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw kollidiert mit Straßenbaum: 45-jähriger Verkehrsteilnehmer verletzt sich schwer

Geldern-Pont (ots)

Am Samstag (1. August 2026) kam es gegen 22:20 Uhr an der Steinstraße in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Mann aus Geldern befuhr mit einem blauen Opel Corsa die Steinstraße in Fahrtrichtung Kevelaerer Straße. Der Verkehrsteilnehmer kam dabei nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch die Kollision überschlug sich der Pkw und kam schließlich auf dem Dachliegend auf der Straße zum Stillstand. Der 45-jährige Mann aus Geldern konnte den Pkw, trotz schwerer Verletzungen, selbstständig verlassen und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. Die Steinstraße wurde an der Unfallörtlichkeit für die Dauer der Unfallaufnahme bis 00:30 gesperrt. Es entstand Flur- und Sachschaden. (pp)

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