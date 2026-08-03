Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Alleinunfall mit Rennrad: Niederländer verletzt sich schwer

Kleve-Keeken (ots)

Am Sonntag (2. August 2026) kam es gegen 10:13 Uhr an der Straße Hofacker in Kleve zu einem Alleinunfall. Ein 60-jähriger niederländischer Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem Rennrad die Straße Hofacker in Fahrtrichtung Nieler Straße und verlor dabei im Bereich einer Bodenwelle die Kontrolle über das Rennrad. Der Mann, welcher zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm getragen hatte, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mann aus Nijmegen wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Rennrad entstand Sachschaden. (pp)

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