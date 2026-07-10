Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradfahrer bei Vorfahrtsunfall leicht verletzt

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es im Kreuzungsbereich Henry-van-de-Velde-Straße / Lyonel-Feininger-Straße in Weimar zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Lyonel-Feininger-Straße und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Straße "Zum Hospitalgraben" überqueren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, der der Henry-van-de-Velde-Straße folgte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Motorrad war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Während der Unfallaufnahme regelten die eingesetzten Beamten den Verkehr im Kreuzungsbereich.

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