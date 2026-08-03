Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Sturz mit Pedelec: 54-jähriger Verkehrsteilnehmer verletzt sich schwer

Kleve (ots)

Am Samstag (1. August 2026) kam es gegen 02:00 Uhr an der Nimweger Straße in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Mann aus Kleve befuhr mit einem Pedelec den Radweg der Nimweger Straße in Fahrtrichtung Lindenallee. Der Mann, bei dem ein durchgeführter Atemalkoholtest positiv ausfiel und der zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, verlor durch eine Kollision mit dem Bordstein die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Der Klever zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. (pp)

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