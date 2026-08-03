Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Terrassentür beschädigt: Unbekannte Täter durchsuchen Einfamilienhaus

Geldern-Veert (ots)

Am Samstag (1. August 2026) kam es zwischen 17:00 Uhr und 22:30 Uhr am Steenhalensweg in Geldern zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Grundstück eines Einfamilienhauses und beschädigten dort die Terrassentür. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten Silbermünzen.

Die Kripo Geldern sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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