Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Kollision zwischen Pkw und Kleinkraftrad: 15-Jähriger verletzt sich schwer

Emmerich am Rhein-Klein-Netterden (ots)

Am Samstag (1. August 2026) kam es gegen 18:28 Uhr im Kreuzungsbereich Speelberger Straße / Kapellenberger Weg in Emmerich zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Mann aus Essen befuhr mit einem Pkw (Renault Trafic) die Speelberger Straße in Fahrtrichtung Weseler Straße. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 15-jähriger Junge aus Emmerich, mit einem Kleinkraftrad (Mofa), den Kapellenberger Weg in Fahrtrichtung Speelberger Straße. Der 15-Jährige missachtete bei der Einfahrt in die Speelberger Straße die Vorfahrtsregelung, wodurch der Pkw-Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Der Junge aus Emmerich zog sich durch die Kollision schwere Verletzungen zu (Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden) und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Die Angehörigen wurden durch den polizeilichen Opferschutz informiert und betreut. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve an der Unfallstelle, welche bis 23:00 Uhr gesperrt war, eingesetzt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

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