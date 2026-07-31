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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Skoda Octavia im Heckbereich beschädigt: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Kevelaer (ots)

Am Mittwoch (29. Juli 2026) kam es zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr an der Dondertstraße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein abgestellter schwarzer Skoda Octavia im Heckbereich beschädigt.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Geldern den Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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