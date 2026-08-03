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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannte Person auf Firmengelände: Zeuge informiert die Polizei

Kleve-Kellen (ots)

Am Samstag (1. August 2026) erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve, gegen 16:48 Uhr, Kenntnis von einer Person die sich auf einem Firmengelände an der Wilhelm-Sinsteden-Straße in Kleve aufhielt. Ein Zeuge hatte die Person, die nach aktuellem Kenntnisstand mehrere Container durchsucht hatte, festgestellt und die Polizei informiert. Nach aktuellem Kenntnisstand kann keine Aussage zu einer Entwendung von Wertgegenständen getätigt werden. Der Zeuge konnte die unbekannte Person, die sich von der Örtlichkeit entfernte, wie folgt beschreiben:

   - männlich
   - ca. 170 bis 180 cm groß
   - dunkel gekleidet

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt bitte unter 02821 5040 an die Kripo Kleve. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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