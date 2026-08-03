POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Einfamilienhaus: Kripo sucht Zeugen
Kevelaer (ots)
Am Samstag (1. August 2026) kam es gegen zwischen 18:30 Uhr und 21:50 Uhr an der Wasserstraße in Kevelaer zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster und drangen so in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entwendeten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag sowie Ausweisdokumente.
Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)
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