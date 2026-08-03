Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - 66-jähriger Mann stürzt mit Rennrad: Verkehrsteilnehmer aus den Niederlanden schwer verletzt

Kranenburg-Niel (ots)

Am Sonntag (2. August 2026) kam es gegen 12:05 Uhr am Effertsweg in Kranenburg, nach aktuellem Kenntnisstand, zu einem Alleinunfall. Ein 66-jähriger Mann aus den Niederlanden (Utrecht) befuhr mit einem Rennrad den Effertsweg und verlor dabei, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über das Rad. Der Niederländer, welcher zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm getragen hatte, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht, während am Rennrad Sachschaden entstand. Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer hatte den Mann an der Unfallstelle aufgefunden und den Notruf abgesetzt. (pp)

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