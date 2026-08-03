Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kontrolle über Pedelec verloren: Verkehrsteilnehmer aus Goch zieht sich schwere Verletzungen zu

Kleve (ots)

Am Sonntag (2. August 2026) kam es gegen 16:15 Uhr an der Triftstraße in Kleve zu einem Alleinunfall. Ein 70-jähriger Mann aus Goch verlor, nach dem er nach Zeugenangaben vom Pedelec absteigen wollte, die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Der Gocher, welcher keinen Fahrradhelm trug, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus verbracht. Am Pedelec entstand Sachschaden. (pp)

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