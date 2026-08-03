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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw im Bereich der Fahrerseite beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (29. Juli 2026), 11:00 Uhr und Freitag (31. Juli 2026), 07:25 Uhr kam es an der Vernumer Straße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein, in Fahrtrichtung Issum, abgestellter blauer Audi A4 im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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