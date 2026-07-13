PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Busfahrer bestohlen - Einbruch in Schule - Brennende Wiese

Hemer (ots)

Ein 36-jähriger Mann steht im Verdacht, einen Busfahrer bestohlen zu haben. Der Busfahrer stoppte gegen 18.40 Uhr am ZOB und stieg aus, um zur Toilette zu gehen. Ein Fahrgast ging zum Fahrerhaus, holte Münzen aus der Kasse und ging weg in Richtung Hademareplatz. Zeugen lieferten der Polizei eine gute Beschreibung. Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein. Der 36-jährige Tatverdächtige konnte in einem anderen Linienbus in Iserlohn angetroffen werden.

Am Sonntagabend wurde ein 18-Jähriger an der Hauptstraße überfallen. Wie er später der Polizei berichtete, habe ihn gegen 23.30 Uhr eine unbekannte Person bedroht und Geld gefordert. Weil er kein Geld dabei hatte sollte der 18-Jährige zum Bankautomaten gehen. Dort bekam er Schläge. Der junge Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei sicherte Spuren an dem Geldautomaten.

Am Freitagabend, kurz vor 23 Uhr, sind Unbekannte in die Europaschule an der Parkstraße eingebrochen. Ein Zeuge beobachtete zwei flüchtende Personen mit hellen T-Shirts. Wie die Polizei feststellte, wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet. Die Täter durchwühlten Schrank und Schreibtisch in einem Klassenzimmer. Die Polizei sicherte Spuren. Ob etwas gestohlen wurde, ließ sich zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht klären.

Am Freitag gegen 15.40 Uhr brannte an der Bahnhofstraße eine kleine Grünfläche. Die Polizei stellte ein abgebranntes Bengalo sicher. Ein Zeuge konnte das Feuer austreten, so dass die alarmierte Feuerwehr nicht mehr eingreifen musste. Zeugen hatten zuvor eine Gruppe von Kindern am Brandort beobachtet. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 13:04

    POL-MK: Zigarettenautomat aufgehebelt

    Schalksmühle (ots) - Unbekannte haben am Mollsiepen einen Zigarettenautomaten aufgehebelt. Am Freitag gegen 10 Uhr bemerkte ein Zeuge den beschädigten Automaten, der am Nachmittag zuvor noch unbehelligt gewesen sei. Offenbar wurde das Gerät komplett geleert. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 12:40

    POL-MK: Hotel nicht bezahlt - Streit um Fake-Phone - Account gehackt

    Iserlohn (ots) - Mit einem gestohlenen Personalausweis hat sich ein Paar am späten Donnerstagabend in einem Hotel in der Iserlohner Innenstadt einquartiert. Nachdem die Bezahlung per Bankkarte scheiterte, entfernten sich die beiden am späten Samstagabend, ohne die Rechnung zu zahlen. Die Polizei sichtete Videoaufnahmen. Kurz darauf mieteten die beiden sich im ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 12:25

    POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

    Balve (ots) - Auf dem Rossmann-Parkplatz an der Hönnetalstraße wurde am Freitag zwischen 10 und 11 Uhr ein grauer Skoda Octavia beschädigt. Vermutlich stieß ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Octavia, verursachte einen horizontal verlaufenden Kratzer an Kotflügel und Stoßfänger und flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise an die Wache in Menden, Telefon 02373/9099-0. Rückfragen von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren