Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Busfahrer bestohlen - Einbruch in Schule - Brennende Wiese

Hemer (ots)

Ein 36-jähriger Mann steht im Verdacht, einen Busfahrer bestohlen zu haben. Der Busfahrer stoppte gegen 18.40 Uhr am ZOB und stieg aus, um zur Toilette zu gehen. Ein Fahrgast ging zum Fahrerhaus, holte Münzen aus der Kasse und ging weg in Richtung Hademareplatz. Zeugen lieferten der Polizei eine gute Beschreibung. Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein. Der 36-jährige Tatverdächtige konnte in einem anderen Linienbus in Iserlohn angetroffen werden.

Am Sonntagabend wurde ein 18-Jähriger an der Hauptstraße überfallen. Wie er später der Polizei berichtete, habe ihn gegen 23.30 Uhr eine unbekannte Person bedroht und Geld gefordert. Weil er kein Geld dabei hatte sollte der 18-Jährige zum Bankautomaten gehen. Dort bekam er Schläge. Der junge Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei sicherte Spuren an dem Geldautomaten.

Am Freitagabend, kurz vor 23 Uhr, sind Unbekannte in die Europaschule an der Parkstraße eingebrochen. Ein Zeuge beobachtete zwei flüchtende Personen mit hellen T-Shirts. Wie die Polizei feststellte, wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet. Die Täter durchwühlten Schrank und Schreibtisch in einem Klassenzimmer. Die Polizei sicherte Spuren. Ob etwas gestohlen wurde, ließ sich zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht klären.

Am Freitag gegen 15.40 Uhr brannte an der Bahnhofstraße eine kleine Grünfläche. Die Polizei stellte ein abgebranntes Bengalo sicher. Ein Zeuge konnte das Feuer austreten, so dass die alarmierte Feuerwehr nicht mehr eingreifen musste. Zeugen hatten zuvor eine Gruppe von Kindern am Brandort beobachtet. (cris)

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